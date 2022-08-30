【愛傳媒程富陽專欄】近半個世紀前，於就讀復興崗政校新聞系的學生時代，在課堂上，讓我們傾心聆聽的，總是恩尼·派爾這位美國普立茲獎得主戰地記者，其在二戰琉球群島歷險身死的故事；讓我們神魂既倒的，乃是政校1期學長徐摶九在民國47年擔任「臺灣新生報」記者時，親赴「823砲戰」採訪，卻不幸葬身金門無情海域的懷殤；他們在戰場執行任務，他們在戰地付出生命，他們激發出「生當作人傑，死亦為鬼雄」的無懼與氣節，迄今都還令人敬仰與懷思。

借鑑既往，策勵將來

因此，每年在九月一日的前後，「政校新聞系友會」在12期林亦堂會長的推動下，由副秘書長25期李紀岡學長戮力策劃執行，已連續11年在這個漸為社會淡忘的節日，以慶祝聯誼的方式，來為這個值得紀念的日子，延續其曾經的榮耀與青史。

今年特選於8月27日（星期六）12時，假台北延平南路的《瀟湘園餐廳》舉行慶祝活動暨聯誼餐會，以表達曾受新聞薰陶的後輩們，對所有媒體人前輩的敬重與接續承先啟後的決心。

「回顧與前瞻」向來是新聞系友會舉辦此項活動的焦點，意在以此借鑑既往，策勵將來；大會由常務理事劉建鷗教授首拉序幕，敘述系友會年來的各項活動；回首這一年來，新聞系友從1期的張祖安、李思炎大學長，12期的李國駒學長到36期呂中華、41期史全程學弟，接連哲人頹委，令人無限感慨；而就在日前（8月13日），一向對系友會各項活動不餘遺力的13期黃訓老師，竟也因病驟然撒手人寰，令人哀慟不已，李紀岡學長特以一篇「欲祭疑君在，天涯哭此時？」的祭悼文，寫出我們全體新聞系友對黃訓老師的哀慟與懷思，我們更藉慶祝九一聯誼之際，敬向這些先行者默禱致哀。

人事有替代， 新舊有傳承

今年系友會特邀請甫接任「中國自強團結協會」郭年昆理事長蒞會，他對國軍政戰界的影響，猶如他的外號「郭大俠」，深具堅毅俠氣；他能言、敢言、疾言的直言個性，雖曾讓追隨他的人如履薄冰，但卻也為當年的政戰界，注入一股深切體驗如何「行不以文亂法，執不以俠犯武」的律己行止；及鼓動實踐如何「言必信，行必果，諾必誠，敢赴厄困」的俠士之風；他言簡意賅詮釋「團結」與「自強」，正是當前中華兒女應有的執著與信念，可謂要言不繁勾鏤出此兩者，正是當前政戰最佳「回顧與前瞻」的箴言。

本屆慶祝「九一記者節」，系友會還邀請了前中央社特派記者左化鵬，資深媒體人陳膺天，聯合報資深記者高凌雲，及慶正等新聞之友與會；至於系友32期何啟聖，始終就在媒體崗位上，以口筆秉春秋，擔起新聞傳承的責任；而大學長趙立年更在八十耄年之前，將他一生從事新聞的經驗，編印《觀圖·觀文·觀歷史》一書，並贈送所有與會來賓；更令人鼓舞的是，今年33期的謝闕棋學弟，也以一本既叫座又叫好的《教官好·礦工子弟的驚奇之旅》一書，打進台灣黎明書局暢銷書的排行榜，為本系爭光，更讓人興泛一股「人事有替代，新舊有傳承」的欣慰。

公益贈書，嶄新啟航

27日，系友會更邀請了上個月甫出版《那一年我在烏坵的日子》上下兩冊巨作的文史作家高丹華女士與會；她目前正號召全民公益購書送給全國各鄉鎮圖書館，冀盼每座圖書館都有一本烏坵軍旅故事的書籍，這是一部連陸戰隊本身都無法編出敘述自己故事的好書；無獨有偶，我們政校10期的新聞系友張悅雄將軍，17期政治系曾服務於海軍陸戰隊的朱文明學長，23期的影劇系劉先昌學長和我，都因緣所繫的或多或少參與了這部書的完成，讓我們自覺與熱愛鄉土的人與事，有了一點連結與波動，我們新聞之友15期的曾德堂學長毫不猶豫，首先響應，令人感動！

復興崗新聞系友會「111年慶祝九一聯誼活動」，在系友逝者先行的感傷，與新聞之友聚敘歡愉的氣氛中進行，在濃濃情誼中，大家緬懷既往，暢敘未來；這種人生悲歡離合相互的交織，此等生命陰晴圓缺驟變的洗禮，正應證了蘇子在《前赤壁賦》中那：「⋯夫水與月乎？逝者如斯，而未嘗往也；盈虛者如彼，而卒莫消長也。」的萬象不滅定律。也許，今年在哀思諸多系友的揮塵西去，及吐故納新的洪波交錯之際，正是本會重新準備邁向多元擴展，與嶄新啟航的開始。

作者為退役上校

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