＂培力＂匹井梭安錠500毫克。（食藥署提供）

食藥署今天公布藥品回收資訊，驚見某一款肺結核用藥在藥錠上被嵌入毛髮，疑為製程發生問題，總計共有10萬粒流入市面，目前已要求廠商進行下架、回收。

本次被要求下架回收的，為培力藥品工業股份有限公司生產製造的「"培力"匹井梭安錠500毫克」（PYRAZINAMIDE TABLETS 500MG ＂P.L.＂），食藥署藥品組科長洪國登指出，被發現藥錠嵌入毛髮的產品共有一批，總計生產20萬顆，但僅有10萬顆售出流入市面。

洪國登解釋，今年8月中接獲南部醫院通報，有藥劑師在調劑時發現本款藥錠中竟嵌入毛髮一根，因此決定先將批號022002的產品下架回收，不過目前尚未在其他批號產品中發現有類似情形。

至於藥錠中嵌入毛髮的原因，洪國登說，目前正在請廠商調查，推測是在製造過程中出了一些問題，已要求廠商要在9月24日前完成回收作業，同時一併繳交預防矯正措施以及回收成果報告書。

洪國登說明，本款藥物為肺結核用藥，健保年用量約90萬粒，由於肺結核在國內已不斷減少，因此用量只能算是一般，民眾如有用藥疑慮，切勿自行任意停藥，應回診與醫師討論後以其他適當藥品替代。