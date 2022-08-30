去年桃園李姓女子與張姓同居男友口角衝突，她持刃長「10公分」之水果刀刺張的腹部造成「15.5公分」之傷口，張男倒地已無力抵抗，她未即時送醫急救，反持酒瓶再敲擊其頭部，還向員警騙稱他持刀捅自己，台灣高等法院維持一審認定，依殺人罪將李女判刑13年。可上訴。

李女去年2月20日晚間7點多在住處與張男口角衝突，並遭張男毆打頭部、臉部，她拿起塑膠水桶攻擊張，但遭張搶去水桶，李女隨即拿水果刀朝張揮砍數刀，並憤而朝張的腹部猛力刺擊1刀，刀刃則自刀柄處斷裂。

張男大量出血倒地已無力抵抗後，李女盛怒之下再持酒瓶朝張之頭部揮擊，致張的頭部受創，李女見張已無反應，才撥打110報案，但卻佯稱張男捅自己好幾刀失血，張男經送醫急救仍死亡。

一審桃園地方法院及二審高院認定，李女無視他人之生命價值，對於被害人之家屬造成難以抹滅之傷痛，屬無從回復之損害，所生危害重大，且迄未賠償被害人家屬所受損害，犯後仍矢口否認犯行，依殺人罪判處有期徒刑13年。可上訴。