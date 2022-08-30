1名蔡姓男子因為停車糾紛和堂妹老公發生口角，便帶棒球裩開車回老家，見堂妹在門口便對她大罵五字經，還恐嚇堂妹：「再看就把你的眼睛挖出來」，一審時法官因證據不足判蔡男無罪，經檢察官上訴後，二審法官認定蔡男言論足以構成恐嚇危害安全罪，處蔡男拘役30日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，蔡男的哥哥不滿堂妹將車子停在門口，便打電話給蔡男抱怨，蔡男好心打電話告知堂妹，卻在電話中和堂妹老公發生口角，蔡男氣不過便開車回老家，拿棒球棍對站在門口的堂妹狂飆五字經，還大罵「破麻」、「眾人幹」等語，又恐嚇她「再看就要把你眼睛挖出來」，嚇得她報警提告。

蔡男否認有任何公然侮辱、恐嚇犯行，他辯稱因堂妹老公叫他回家，他才拿棒球棍下車，拿棍子是正當防衛，但下車沒多久就被其他家人拉到庭院的馬路邊，所以才會大罵「破麻、XXX」等語。

一審時法官認為蔡男雖有拿棍棒作勢要打人又口出穢語，但無證據顯示蔡男是對堂妹所為，故判蔡男無罪，案經檢察官上訴後，二審法官認為，蔡男對堂妹罵「看三小，再看就要將你的眼睛挖出來」確有恐嚇之事實，故撤銷原判決，依恐嚇危害安全罪，處拘役30日，如易科罰金，可上訴。