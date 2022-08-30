自美國眾議院議長裴洛西月出訪台後，兩岸局勢呈現緊張對峙狀態。而近期一段錄音顯示，美國軍機罕見在前(28)日與昨（29)日倆續兩個早上，派出軍機連闖入大陸領空，引發大陸數度驅離，怒嗆要派戰機驅離，但美國軍機竟「老神在在」，一度還嗆說「正在執行國際航空權」，繼續朝大陸領空飛進，顯示中美關係相當緊張。

據粉專「Taiwan ADIZ」授權《中時新聞網》使用的錄音檔顯示，一架不明型號的美軍軍機28日上午先通過我國西部防空識別區，遭到我空軍提醒，接著轉入大陸領空，立即遭到大陸廣播警告，但美軍軍機不予理會，當場兩度回嗆，宣告正在「依法執行國際航行權」後持續深入大陸領空，因此二度遭到大陸語氣嚴厲「我是中國空軍，你已進入我領空，嚴重侵犯我國主權，立即離開！立即離開！」。後續則無錄音檔。

而在昨（29）日上午又有美軍軍機闖入大陸領空，遭大陸軍機廣播「你已進入我領空，嚴重...主權，立即離開！」、「（我是）中國空軍...已將近我領空，立即離開！」驅離，此次並未錄到美軍有任何回應。

針對美軍軍機進入我西部防空識別區與進入大陸領空，國防部回稱則回應「不對此事作評論」。