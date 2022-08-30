中山醫學大學附設醫院副院長應宗和表示，該院海扶刀治療中心成立8年來已治療近900例，每年平均治療案例約110例。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

台中46歲婦人12年前生下大寶後即飽受子宮內膜異位症困擾，後來還發現子宮有多顆肌瘤，試過中醫、打停經針以及荷爾蒙治療都是時好時壞，直到接受非侵入式的海扶刀治療，透過超音波熱消融才告別長期腹痛、經血過多的困擾；中山醫學大學附設醫院副院長應宗和表示，海扶刀治療子宮非惡性腫瘤非侵入式、失血少，可保住子宮，是許多子宮肌瘤患者另一選擇。

應宗和說，海扶刀於2014年引進台灣，首先在台中的中山附醫設立台灣第一間海扶刀治療中心。該院8年來已治療近900例，每年平均治療案例約110例，該中心也在日前舉辦「海扶之友聯誼活動」，46歲病友現身分享自己奮戰子宮內膜異位症和肌瘤的血淚史，也希望病友可以少受點苦。

這名46歲婦人在生產後3年、34歲因長期痛經、經血過量，進而發現是子宮內膜異位症合併多顆小肌瘤，後來因接受不孕症治療，肌瘤快速長大也變多，12年來她嘗試過施打停經針、荷爾蒙療法，還導致嚴重過敏、大血崩等副作用，後來經病友分享到中山海扶刀治療中心評估並接受治療，終於告別長期腹痛、經血過量的問題，讓她重拾美好的生活。

過去有「十位女性就有九位有子宮肌瘤」的說法，顯見許多婦女都有子宮肌瘤困擾；應宗和表示，海扶刀是以超音波導入60度到100度的熱能讓腫瘤可以消融被器官吸收，其優點是非侵入式、失血少，對非惡性腫瘤且仍有生育需求的病友是另一種治療選擇。