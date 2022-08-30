國立中山大學西灣學院USR計畫團隊以漫畫做為文化轉譯工具，攜手金漫獎作者陳小雅「有橋漫畫工作室」，規劃專屬青少年的漫畫工作坊「這夏畫／話很多 2.0」，15所國中小共22位學生，從線條、色彩到故事起承轉合，循序漸進轉化高雄物產與特色，創造花枝人、芋頭姊、香蕉哥可愛人物，更將圖書館和古蹟擬人化！學員以漫畫語言創造角色，充分感受「說故事很好玩、畫漫畫很好玩」，以此分享更多不同面向的高雄。

此次工作坊從USR計畫「教育知識在地化與實踐場域全球化：由高雄舊港新灣出發」推動，參加學員來自前鎮區或鄰近行政區等15所國中小。講師在引導學員發想前鎮特色或高雄物產的過程中，除了輕軌、捷運、八五大樓、圖書館與古蹟等建築物及硬體建設，農漁產品如花枝、花枝丸、芋頭與香蕉也納入腦力激盪，更有學員拆文解字，讓「前」字化身三個人物，相互比拚誰才是真正的「前鎮」，想像力十足！

「我們希望孩子在自己的家鄉、不用跑太遠，就可以有很好的漫畫課程可以上」，有橋漫畫工作室負責人陳小雅說明為何推派兩位師資南下教學，也幽默表示自己的漫畫技巧都是土法煉鋼而成，「偶爾也會想著，如果當時有漫畫老師能教我們，我們一定超開心的！」陳小雅為2012年金漫獎漫畫新人獎佳作得主，近期創作《四個初夏的藍天：虎尾眷村今生》，獲Books from Taiwan列為今年十大漫畫選書，其創辦的工作室持續關注地方文化元素轉譯，亦積極投入漫畫教學推廣。

「漫畫」為「教育知識在地化與實踐場域全球化」USR計畫團隊使用的六大轉譯工具之一。計畫主持人、西灣學院院長王宏仁表示，2019、2020年都曾舉辦類似活動，今年除了是延續計畫精神，邀請專業師資授課，也更細緻地針對青少年設計課程，期許透過不同轉譯工具的示範與運用，由大學端攜手國中小，持續挖掘、探索地方知識，也讓地方知識的學習與體驗更豐富有趣，深化地方學。他也讚賞計畫團隊的用心和巧思，精選多位臺灣漫畫家的創作，十分吸引人。

講師席加與皮鹿認為，「畫畫讓我們更認識這個世界，也培養我們用不同角度去欣賞世界的樣貌」，四天密集課程雖然疲累，也得見每位學員的專注與認真。部分學員家長也主動回饋，「孩子打從心底感謝老師不辭勞累」、「課程很好玩，老師很溫柔有耐心，孩子很高興參加課程活動」、「謝謝用心的團隊，很喜歡這次的營隊」。看見學員認真投入，更收到家長回饋期待來年再辦，計畫團隊謙虛回應，「學員們覺得好玩、有收穫，就是我們的初衷！」

本次學員各來自興仁國中、福誠國中、五甲國中、翠屏國中、前鎮國小、紅毛港國小、鎮昌國小、楠陽國小、陽光國小、大東國小、五權國小、明正國小、內惟國小、漢民國小、東光國小等校。