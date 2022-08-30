藍天(2362)雖是NB概念股，但集團手握達38項物業價值逾千億元，每股淨值來到71.31元，近期股價呈仰攻向上，今早股價再創逾2個月新高。

藍天上半年合併營收112.15億元，毛利率23%，營益率10%，主要是受惠銷售產品組合優化效益顯現及費用控制得宜，本業獲利仍較同期增長，稅後淨利6.25億元，EPS 1.07元，每股淨值71.31元。單看第二季，本業依然是獲利，毛利率和營益率都優於首季和去年同期，但受到匯損與部分持股因資本市場表現不佳，導致損失提列等因素，單季業外損失5.26億元，侵蝕第二季EPS掉到0.06元，單季淨利率下滑到1%。

展望下半年，法人認為，中國返校季及聖誕節傳統銷售旺季，藍天筆電第三、第四季出貨逐季成長，第三季上探45萬台，季增率可望逾3成。

藍天集團握的的商業不動產價值初估約1332億元，包括經營性物業（工廠和18個IT商場），14個物業出租（11個出租物業+2個在建中+1個待售）以及5個百貨及酒店（3個百貨公司+1個君悅酒店+1個待租售）等。