根據CRIF中華徵信所新出爐的2022年版「台灣工商業財務總分析」線上版的調查統計分析指出，2021年台灣製造業的平均毛利率（以下所稱均為平均數）、營業利益率及純益率分別為12.4%、7.8%及11.3%，較2020年的10.2%、5.1%及8.0%呈現明顯成長，且分別突跛2017年的12.2%、6.7%、9.6%的高點，創下2010年以來的新高。儘管2022年受高通膨、美國升息、俄烏戰爭與中國大陸經濟走弱等因素干擾，整體製造業上半年表現並不遜於2021年同期，甚至半導體業、紡織業、電機及機械業表現強於2021年同期，預期在蘋果iPhone 14及電動車供應鏈帶動下，仍可樂觀看待今年製造業的毛利率、營益率及純益率，且不排除續創新高的可能。

若以CRIF中華徵信所製造業2碼行業18大類分類來看，2021年毛利率前5大行業仍由光學及精密器械業以30.9%拔得頭籌，並為連續4年在毛利率稱王。傳統製造業的橡塑膠製品業、非金屬礦物製品業、農產品及食品業毛利率分別以26.4%、20.57%、20.24%分居於第2名至第4名。機械設備業則以19.8%排名第5名。其中除了非金屬礦物製品業為新進榜產業外，其他4大產業均為蟬聯毛利率前5大產業。其中橡塑膠製品業毛利率為5年來新高，表現最優；農產品及食品業、機械設備業則為4年來新高。相反的，光學及精密器械業雖然連續4年在毛利率稱王，但毛利率卻為5年來新低，與中國大陸華為5G智慧手機遭美國制裁有關。資訊電子及通信器材業的毛利率13.99%，則排名第11名，但也較2020年的11.91%成長。

若以製造業2碼行業18大類分類來看，2021年營益率前5大行業，由橡塑膠製品業以18.1%擠下連續4年蟬聯王座的光學及精密器械業，首次位居榜首。光學及精密器械業營益率下滑至15.1%屈居第2名，為5年來新低。化學材料及製品業、金屬基本工業及其製品業、非金屬礦物製品業則各以營益率13.8%、12.1%、10.4%分居第3名至第5名，這3大產業營益率不但創5年來新高，且為首次進入營益率前5大產業，完全拜上游原物料行情翻升所賜。至於機械設備業、資訊電子及通信器材業則分別以營益率9.1%及9%分居第6名及第7名。值得注意的是，資訊電子及通信器材業營益率已連續4年走高，且為5年來新高，顯示無論是美中貿易戰或是新冠疫情，資訊電子及通信器材業都是全球供應鏈的受惠者。

同樣以製造業2碼行業18大類分類來看，2021年純益率前5大行業依次為非金屬礦物製品業、橡塑膠製品業、光學及精密器械業、金屬基本工業及其製品業、消費性電子產品業；其中除光學及精密器械業純益率為5年來新低外，其他4大產業純益率均為5年來新高。尤其消費性電子產品業在疫情中受惠於宅經濟需求，純益率較2020年翻升了近1倍之多。資訊電子及通信器材業純益率11.4%雖僅排名純益率第10大產業，但也為5年來新高。

CRIF中華徵信所認為值得關注的是，非金屬礦物製品業、橡塑膠製品業雖同時居於毛利率、營益率及純益率前5名的產業，不過與原物料行情週期漲跌有著密切關聯。需要觀察下半年原物料價格的變動，產業獲利成長趨勢的不確定性增高。

若單獨看資訊電子及通信器材業16個子行業（係指製造業4碼行業分類）2021年在毛利率、營益率及純益率的前3大子行業，分別是半導體業（不包括IC設計業）、被動電子元件業及印刷電路板業。其中半導體業仍為台灣獲利最強製造業，不過CRIF中華徵信所也提醒，觀察台灣半導體業的獲利高峰將出現在2022年，然後成長趨緩，2025年後則因美、歐、韓、日半導體布局陸續完成，中國大陸對台灣半導體倚賴漸減，以及台灣半導體業投資海外生產成本提高的三大因素影響，可能造成獲利成長鈍化的趨勢。