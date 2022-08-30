儘管產業變數不少，貿聯-KY(3665)預期，今年下半年有望逐季成長，繼多家外資調高貿聯-KY今年獲利預估及目標價後，亞系外資最新報告也將貿聯-KY 2022年/2023年每股盈餘收益上調16%/4%，目標價由384元上調至400元，貿聯-KY今天盤中股價持續走高達345元，超越今年5月5日的344元前高紀錄。

貿聯-KY收購德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)效益持續顯現，工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車等長期成長動能於今年第2季佔營收比重已達35%到40%，推升公司今年業績無畏俄烏戰爭、通膨升息及大陸封控穩定成長，貿聯-KY今年上半年歸屬於母公司業主淨利為17.31億元，每股盈餘為11.46元，累計前7月合併營收為306.29億元，年增97.97%。

受惠於工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車等長期動能，貿聯-KY預期今年下半年有望逐季成長，全年營運目標未變。

貿聯-KY業績前景看好，外資也正面看待，亞系外資最新報告指出，貿聯-KY預期長期成長動能將持續增長，部分訂單能見度達2023年到2024年，我們預期2022年收入將年增92%，由於營收和利潤率提高，我們將貿聯-KY 2022年/2023年每股盈餘上調16%/4%，給予「優於大盤表現」評等，目標價由384元上調至400元。