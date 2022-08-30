半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠主要客戶訂單暢旺，2022年第二季、上半年獲利及7月營收齊創新高，下半年展望維持樂觀。信紘科股價今（30）日後量增勁揚7.01％至77.9元，創6月中以來2個半月高點，早盤維持逾2.5％漲勢。

信紘科第二季業內外皆美，稅後淨利0.58億元，季增達86.15％、年增達41.43％，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1.48元亦創歷史次高。累計上半年稅後淨利0.9億元、年增達61.29％，每股盈餘2.28元，雙創同期新高。

信紘科表示，受惠主要客戶訂單需求續旺，且公司近年透過擴大業務版圖，助力整體接單量能與市占率表現，使上半年營運創高。其中，台灣主要半導體客戶持續擴建新廠，加大化學、氣體等拆移機及二次配業務需求，上半年廠務供應系統整合業務營收約占9成。

受惠多家半導體產業領導客戶持續投資擴增廠務，信紘科7月自結合併營收2.6億元，月增達33.91％、年增達近1.25倍，刷新歷史新高。累計前7月合併營收13.83億元、年增達51.47％，續創同期新高。

信紘科表示，全台各晶圓廠的施作工程持續，除推動公司廠務供應系統整合的設備出貨與服務需求續增，也同步帶動旗下化學、氣體等拆移機業務量穩健成長。由於訂單能見度良好，對下半年營運後市維持樂觀。