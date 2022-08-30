時序即將進入9月，不少人都期望新的月份能有好運降臨，對此《搜狐網》運勢專欄分析，生肖屬狗、羊、蛇者9月好運噴發，不僅生活有貴人，職場有伯樂，收入更是水漲船高，荷包大豐收。

【生肖狗】

生肖狗9月升職加薪、家運興旺，可謂運勢翻盤的好時機。其實生肖狗前幾個月的運勢也不錯，雖然稱不上是最好，但至少沒有霉運糾纏，時序進入9月後，生肖狗的命宮有吉星降臨，這不僅為他們帶來好運，做什麽事情都順心如意，工作上各項任務也能開展順利、得心應手，收入跟著水漲船高。

【生肖羊】

生肖羊9月橫財滾滾，錢財無盡，對他們來說是一個非常好運的月份。近期生肖羊即便霉運纏身，也會有好運將其沖散，特別是9月期間，生肖羊在工作上會有明顯進步，從事銷售相關工作者感受更為明顯，業績蒸蒸日上，能得到主管的賞識，還有不錯的收入進帳。

【生肖蛇】

生肖蛇9月生活有貴人，職場有伯樂，可說是好運連連。生肖蛇外表冷漠、思維理性，時常給人一種不好相處的感覺，但實際上，他們外冷內熱，總是默默關心身邊的人，因此在追求財富的路上，生肖蛇永遠不缺朋友助力，做什麽事情都能一帆風順，生活無憂，日益富貴。