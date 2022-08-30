蔡英文總統今(30)日出席2022區域宗教自由論壇，蔡總統在開幕式中致詞指出，近年宗教自由遭到威權體制前所未有的壓迫，台灣將堅定捍衛自身與區域的宗教自由，也將持續幫助全世界受到宗教迫害的人。

台灣民主基金會與美國在台協會、外交部共同舉辦2022年區域宗教自由論壇－「印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」今於美福大飯店開幕，邀請蔡英文總統、台灣民主基金會董事長、立法院長游錫堃、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等與會致詞。

蔡英文總統強調，台灣的願景是要創造一個沒有人會為其宗教信仰而受到壓迫的世界。相信台灣可以透過捍衛宗教自由，擁抱不同思想、知識的多樣性，來實現繁榮與發展。蔡總統另提到，台灣在2020年獲邀成為「國際宗教自由聯盟」觀察員，也持續透過捐助美國國務院的國際宗教自由基金等方式，幫助全世界受到宗教迫害的人對抗壓迫。

游錫堃致詞時表示，宗教自由是基本人權之一，然而新冠肺炎流行之後，世界各國政府為防疫需要，採取許多措施限制實體集會及人與人的交流，許多宗教信仰相關活動受到了極大的限制。兩年多來最不樂見的是，疫情成為威權政府壓迫宗教自由的藉口，迫使人民在新冠肺炎威脅之下，還要恐懼因為宗教信仰而遭受的迫害。

游錫堃說，宗教信仰在社會危難的時刻，常可以安定人心，成為穩定的力量。臺灣是一個民主國家，多元宗教和諧共存的景象是生活中的常態。臺灣人口兩千三百萬人，根據統計，我們有道教、佛教、基督教等22種不同宗教，宗教場所的平均密集程度比便利商店還高三倍。這也表示，臺灣一直致力於保障所有人選擇宗教信仰的權利，當然也包含了選擇無信仰的自由。

孫曉雅表示，宗教自由是美國最深刻的價值觀之一，當人可以為社會做出貢獻時，社會也會變得更好。在新冠疫情大流行到俄烏戰爭期間，台灣與美國仍堅定的共同捍衛民主價值，台灣成功的為宗教信仰提供法律保障，讓宗教多樣性蓬勃發展，也造福台灣和國際社會，美國也將確保民主與宗教自由在印太地區繁榮發展。