新北捷運公司表示，墩柱對外公開招摽，讓有宣傳需求的廠商投放廣告，並非只針對建商。（呂健豪攝）

市議員陳偉杰建議，應將降低比例，或與公益性質廣告穿插放置，才不會看起來都在賣房子。（呂健豪攝）

新北市致力推動捷運三環六線，除了年底即將通車的安坑輕軌之外，也與台北市達成共識，將在明年接手環狀線經營權。不過卻被發現，淡海輕軌綠山線在淡金公路沿線的許多軌道墩柱上，有大量的建商廣告，被質疑成為建商的巨型廣告看板；對此，新北捷運公司則是回應，墩柱廣告也有公益活動或是市府活動宣傳，都是招標時規定得標廠商需依一定比例回饋。

新北捷運公司解釋，淡海輕軌沿線的墩柱根數總計130根，目前出租總數為90根，其中包含75根的商業廣告以及15根的公益廣告，公益廣告是由得標廠商所回饋，目前的公益比例約為16％，而依一定比例針對公益性質活動進行回饋，則是在招標時就明確規範的部分。

不過新北捷運公司也點出難處，儘管希望降低墩柱廣告的商業色彩，但在招標時只能規範廠商不得刊載建案售價，僅能介紹建案特色，在廣告內容上也無法強制要求廠商做何種設計，至於幾米相關的內容，也牽涉到版權問題，在執行上也有困難。

此外，捷運墩柱廣告這類型的戶外廣告看板，牽涉到的還是在地廠商的需求，對於其他外地廠商而言，沒有投放的必要性及宣傳效益，加上近年來淡海新市鎮的開發，周邊具有宣傳需求的廠商確實以建商居多，且墩柱廣告為公開招標，捷運公司無法限制投標廠商性質，並非刻意專門提供給建商作為廣告之用。

新北市議員陳偉杰表示，捷運公司以可利用的東西來增加收入無可厚非，且捷運墩柱在廣告宣傳上確實非常醒目，只是應該還是要設計成與輕軌相關的框架後，再放入廣告，不但能強化輕軌的意象，看起來也會比較一體。

陳偉杰也提出建議，雖然墩柱廣告確實有做一些市府或公益活動的宣傳，但似乎都是擺放在比較不顯眼的位置，才會導致民眾產生全部都是建商廣告的錯覺，捷運公司應該在建商廣告的比例上盡量降低，或是以穿插的方式，適度加入市府或在地活動的宣傳，才不會讓整體看起來好像都是在賣房子，對民眾與捷運公司也是相得益彰。