陳妍希過去以電影《那些年，我們一起追的女孩》被封為國民女神，後來她演出《神鵰俠侶》中的「小龍女」，雖然被嘲諷是「小籠包」，也意外讓她和戲中男主角陳曉牽起緣分，兩人2016年結婚，生下一子。最近陳妍希被拍和小4歲的宋茜合拍作品，陸媒公開無PS側拍花絮，可見陳妍希招牌肉肉臉依舊，有人覺得依舊少女味十足，但也有人覺得似乎再度幸福肥。

39歲陳妍希6年前與小她4歲陳曉結婚，兩人當時在北京辦婚禮，接著又回台北舉行歸寧宴，場內可見陳曉疼妻心意，處處可見兩人的定情物兔子，被問到戲外兩人第一次是在哪裡接吻？陳曉大方表示：「在商場門口」，陳妍希則笑說：「這真的是我第一次在外面接吻」。

陳妍希被拍和宋茜工作同框。（圖／翻攝自攝影劉大錘微博）

婚後兩人每年生日都會在第一時間寫下給彼此的祝福，上月5日陳曉過35歲生日，陳妍希發文：「老公，每一年的生日願望都一樣，願你平安健康，快快樂樂的過好每一天！」陳曉則回：「我想放假，願你的祝福靈驗老天保佑！」可見夫妻倆雖忙，仍都未忘了生活中的儀式感，依舊甜蜜滿滿。

近日，《攝影劉大錘》曬出拍到陳妍希與宋茜合作工作的影片，笑說很多人說女人當媽後多少會變，但當天拍到陳妍希還是少女感滿滿，臉上充滿著膠原蛋白，「這麼多年都沒咋變啊」，引來網友回：「旁邊是宋茜吧，臉好小」、「和小籠包時期差不多」、「變胖了？」、「看見新鮮的妍希啦，祝兩位拍戲順利」。