「世界球后」戴資穎回來了，經過上周的羽球世錦賽激戰，女單4位獎牌得主本周的世界排名全數改變。原先的BWF排名No.1、世錦賽摘金的山口茜跌至第2名，銀牌陳雨菲從第4名升上第3名，銅牌安洗瑩從第3名滑落第4名，同樣是銅牌的戴資穎則由第2名重登第1名，斬斷山口茜連續17周的統治。

這是戴資穎第6度登上世界第一，生涯累積214周，本來就已經是女單歷史紀錄保持人，她的積分110845分力壓山口茜的109413分。積分的統計是取過去52周分數最高的10站積分總和，現在因為疫情影響改為2019年4月至今的最佳10站積分。山口茜雖然有兩次世錦賽冠軍加持（最高的13000分），但是她2021年之前的戰績較差，總分比不上戴資穎，隨著疫情持續解凍，山口茜的總積分將會迎頭趕上。

戴資穎前一次球后統治是在2020年3月中旬到今年5月初，連續66周稱霸，她的最高紀錄是連續72周球后。第3名陳雨菲、第4名安洗瑩的積分差距與前兩名比較大，前陣子受傷缺陣的馬琳（Carolina Marin）維持在第5名。

男單球王仍是安賽龍（Viktor Axelsen），他從去年11月底拉下桃田賢斗之後就穩坐至今，還摘下今年世界冠軍。台灣一哥周天成下跌兩名成為第6名，他本屆世錦賽獲得銅牌佳績。