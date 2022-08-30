美媒29日引述消息指出，美國拜登政府計劃正式要求國會批准向台灣出售估價為11億美元的武器。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇隨後表示，中國要求美國停止向台灣出售武器並停止與台灣軍事接觸，以避免地區緊張局勢進一步升級。

劉鵬宇就向俄羅斯衛星通訊社表示：「美國對台軍售嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，鼓勵主張台獨的分裂勢力，導致台海緊張局勢升級。」

劉鵬宇表示，美國應「立即停止對台灣的武器銷售和軍事接觸，停止製造可能讓台灣海峽緊張局勢升級的因素，並在實際上支持美國政府反對台獨的聲明」。他強調，中國將繼續採取強有力的有效措施，堅決捍衛其主權和安全利益。

根據美國政治新聞網站Politico引述3名知情人士透露，這項交易涉及的武器包括60枚反艦艇導彈及100枚空對空導彈。但未具體說明拜登計劃何時提出這項要求。

此外，美國白宮國家安全委員會（NSC）戰略溝通協調員柯比（John Kirby）29日表示，華府會根據法律盡其所能幫助台灣自我防衛並捍衛美國的國家利益，就如同日前2艘美國海軍軍艦穿越台灣海峽的國際水域一般。