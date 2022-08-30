空軍司令部於今（30）日表示，中華民國空軍忠烈將士章祖林等25位烈士入祠典禮，於上午0830時假國民革命忠烈祠舉行，由空軍司令劉任遠上將主祭，烈士遺族及官兵代表等共同陪（與）祭，以追悼烈士英靈，緬懷烈士英勇事蹟，祭禮儀式簡約肅穆，莊嚴隆重。

空軍強調，章祖林等25位忠勇烈士，在抗戰時期，受命執行空中作戰任務，保衛疆土，不幸殞命捐軀，經本部呈請核准入祠國民革命忠烈祠，用以表彰先烈前仆後繼，為國犧牲奉獻的光榮事蹟，以為後人景仰。