歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周一在與德國經濟部長哈貝克(Robert Haback)的座談上指出，歐洲電力市場需要全面性的改革，必須在明年初適當地和技術性地進行。主席也表示，電力市場需要改革，電價和天然氣價格必須相互地脫鉤。
馮德萊恩說，歐洲能源危機，暴露出電力市場的侷限性，需要一次緊急干預行動，來降低不斷飆升的電價。而電力市場是在不同的環境下發展起來，它目前已不再適用當前環境，所以需要緊急干預行動，並對電力市場進行結構性改革。歐盟需要新的電力市場模式。
由於大多數歐盟國家仍然依賴化石燃料來滿足能源需求，電力的最終價格往往是由天然氣價格決定的。所以儘管潔淨能源等有對總量做出貢獻，但如果天然氣變得更貴，電價將無可避免地上升。
目前西班牙、葡萄牙、希臘、法國、義大利和比利時等國，都呼籲天然氣和電力價格「脫鉤」，以杜絕危機蔓延效應。
馮德萊恩在講話中未透露更多細節，她的談話涉及相當廣泛的主題，包括法治、氣候變化、經濟復甦等。
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