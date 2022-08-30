「詐騙集團又開始行騙了！會假冒鎮瀾兒童家園打電話給捐款人，請直接掛斷電話。」大甲鎮瀾兒童家園30日提醒民眾，昨天晚上開始又有詐騙集團冒用家園名義打電話給捐款人；因曾發生過假冒家園詐騙案捐款人被詐騙。鎮瀾兒童家園籲請捐款人，注意提防詐騙電話，不要提供任何資料，不要前往操作ATM。

鎮瀾兒童家園說，昨天有捐款人向家園反應，陸續接獲詐騙電話，家園已緊急先發簡訊，並在家園臉書、官網、鎮瀾宮網站提醒。家園今天再以紙本郵寄防詐騙訊息多方宣導提醒，希望讓大家提高警覺，目前以提醒捐款人提高警覺為主要的因應方向。

台中大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園公益網站，日前因委託網路軟體公司遭駭客入侵，導致捐助者資料外洩，近300名捐款者曾接獲詐騙電話至少有8人被騙，詐騙金額達90多萬元；檢警循線逮獲詐團陳姓車手及共犯葉男2人，台中地檢署今年3月依加重詐欺及洗錢罪嫌將兩人起訴，並持續擴大偵辦。

警方指出，該詐騙集團取得捐款者相關資料後，則向民眾表示，要求提供信用卡資料核對身分、因系統設定錯誤，要民眾依指示到ATM或網路銀行操作解除設定，因而詐得不少金額或取得民眾帳戶資料，以做為人頭帳戶使用。

鎮瀾兒童家園向民眾呼籲，強調園方不會主動致電給捐款人、要求提供個人資料、核對信用卡、銀行帳戶等號碼，也不會指示捐款人操作、修訂ATM、網路銀行或對帳，請捐款人務必小心。