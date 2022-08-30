房價這麼貴，房子都是有錢人在買？現實狀況可能不是這樣。樂屋網指出，去年全台有超過一半的房貸族，年收入不到80萬元，購買的房屋價格落在880萬到980萬元間，年收入超過400萬元以上的高收入族群，只佔總體房貸的2.52％。不過，不少超過億元的豪宅，本就是無貸款購入居多。

房價這麼貴，房子都是有錢人在買？現實狀況可能不是這樣。樂屋網指出，去年全台有超過一半的房貸族，年收入不到80萬元，購買的房屋價格落在880萬到980萬元間，年收入超過400萬元以上的高收入族群，只佔總體房貸的2.52％。不過，不少超過億元的豪宅，本就是無貸款購入居多。

樂屋網統計聯徵中心資料，去年全台有18.4萬筆房貸，其中年收入40萬到80萬元的族群貸款筆數最多，達6.6萬筆，其次是年收入80萬到120萬元的族群，貸款4.3萬筆，若再加上年收入未滿40萬元族群申辦的2.6萬筆房貸，已經涵蓋全台73.8％的房貸族群，房價則落在880萬～1,100萬元間。

特別的是，年收入最低的族群買的房屋，竟略貴於收入高一階的族群；年收入未滿40萬元的族群，平均購屋鑑價近980萬元，高於年收入40萬到80萬元的族群買的880萬元房產，且該族群每月3.4萬元的月薪，至少有2.7萬元要拿來繳付房貸，一般人實在難以負荷，多半有其它資金挹注，跟他人合資，或讓親友借名登記，是較為合理的情況。

年收入280萬元以上的族群，購屋總價就開始突破2,000萬元，購屋坪數也多半來到60、70坪左右，有可能會選擇更精華的地段，房屋的單價更高，因此會出現年收入在320萬到360萬元的族群，購屋面積達64坪，但年收入360萬到400萬元的族群，購屋面積反而縮減到62坪的狀況。

至於年收入最高族群買的房子也並非天價，資料顯示，年收入400萬元以上的族群，申貸的房屋價值大概落在2,800萬元，相較收入未滿80萬元的族群，購入880萬元的房子，這些族群年收入是人家的五倍，但買的房子僅人家的三倍；且換算這些族群的月收入超過33萬元，每月房貸約7.9萬元，大約只佔收入23％，顯見該族群並非真的需要貸款來買房，而是利用低利房貸操作財務槓桿，將資金運用於其它地方。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，央行對於豪宅，也就是所謂的高價住宅有放款限制，包含台北市總價7,000萬元以上，新北市6,000萬元以上，其他地區4,000萬元以上的住宅，放貸成數僅四成且無寬限期，而市場上這樣的高價住宅，尤其是破億元的豪宅，更多是以現金購入，並不會貸款，去掉此類極端值來看，多數民眾購買的仍是1,100萬元內的住宅，只是這樣的價格，在南部還有機會買一棟中古透天厝，到了北部，可能只剩下一間小公寓罷了。