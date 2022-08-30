中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價30日報6.8802，較上個交易日跌104基點（bp），兩連貶，續創2020年8月28日以來兩年新低，上個交易日報6.8698。今日中間價仍強於市場預期。

美國聯準會主席鮑爾鷹派言論提振美元，美匯指數29日紐約盤中刷新20年新高，觸及109.48。尾盤回落至108.78。

人民幣兌美元即期匯率在岸價30日開高160基點，報6.9050，上個交易日即期匯率收盤報6.9210。10：25，在岸價報6.9183，離岸人民幣報6.9235。

摩根大通分析師表示，中國人民銀行似乎並不急於給人民幣托底，因為人民幣貿易加權匯率仍處於高位。

RBC Capital Markets亦認為，在美元全面上漲之際，人行不會試圖強行限制在岸人民幣升勢。

高盛預測未來3個月在岸人民幣預測值從6.75上調至7，預計該匯率一年後將在6.70，理由是中國的經常項目盈餘料將保持強勁、增長將企穩、而估值過高將結束美元漲勢。