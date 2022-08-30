由富邦證券輔導的醫療模具設計開模製造商善德生技（4115），將於8月31日正式興櫃掛牌。富邦證券資深副總吳春敏表示，善德生技累積數十年專業醫療模具設計開模製造經驗，為通過GMP、美國FDA、歐洲CEMARK等國際認證及查廠之專業醫療器材製造廠，未來也將引進自動化設備，朝自動化生產及上下游垂直整合邁進，並持續增加高毛利的高階醫材產品及開拓國外市場，營運成長可期。

善德生技為寶島光學轉投資公司，以生產血液迴路導管等醫療耗材為主，在國內血液透析迴路耗材市占40％。2020年新冠疫情爆發，善德生技切入生產客製化醫療口罩領域，子公司聯讚精密亦進入檢測試劑大廠代工業務。

善德生技2021年營收11.4億元，稅後淨利0.71億元，EPS 1.18元。2022年截至6月底自結營收5.7億元，稅後淨利0.26億元，EPS 0.44元。

血液透析迴路耗材主要用於洗腎專用的血液透析機，目前台灣洗腎病患已超過9.2萬人，健保支出達393億元，平均每位洗腎病患每年支出約43萬元。相關產業可大致區分為上游的血液透析機、中游的醫療耗材（包含血液迴路導管、週邊導管、穿刺針及透析液等）及下游的洗腎中心，目前在該產業中游已具舉足輕重地位的善德生技，未來也將引進自動化設備，朝產業垂直整合發展。

在海外市場擴展部分，根據FMC年報資料顯示，2019年全球血液透析市場規模800億美元，其中透析產品規模、透析服務規模分別達到140億美元、660億美元，預估2025年整體血液透析市場規模將成長至1015億美元，CAGR 4％。而善德生技目前已通過國際認證及查廠，將持續開拓國外市場，未來營運成長可期。