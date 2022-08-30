香港《經濟日報》報導，美中貿易全國委員會（USCBC）29日表示，中國嚴格的新冠封控已經超過美中關係惡化，成為在華美國企業的最大關切。該團體稱，96％受訪企業的在華業務都曾因新冠肺炎疫情防控措施而遭受負面影響；一半以上的企業報告稱，該問題是取消或推遲在中國投資的一個原因。

USCBC對117家會員企業進行的年度調查顯示，新冠旅行限制、網路安全規則、成本增加和中美技術脫鈎也是企業的主要關切。而「由於未來封控導致企業再次被迫停止部分運營的可能性，以及地方性控制措施對消費者需求的影響，削弱了企業對商業環境的信心。」

調查顯示，大多數接受調查的企業表示，中國新冠封控措施的負面影響是可恢復的，但44％的企業表示，「需要幾年時間來恢復企業信心」。

該委員會稱，這些政策、美中關係持續緊張、以及儘管政府保證平等對待外國企業，但中國仍存在嚴重市場准入障礙，這導致了創紀錄的悲觀情緒，影響了企業對供應鏈和未來投資的決定。

過去一年，24％的美國企業已經將部分供應鏈遷出中國，而在2021年的調查中只有14％。對中國未來5年商業前景持樂觀態度的企業，從2013年的88％降至2022年的51％。

USCBC表示，儘管如此，絕大多數企業在中國仍能獲利，63％的受訪企業表示去年的盈利能力有所提高。