88歲大陸資深男星游本昌，在1985年以電視劇《濟公》演濟公成名，被譽為「活濟公」，游本昌2009年曾短期剃度出家，法名「定暢」，近期則積極經營抖音的他，則頂著光頭、穿紅衣紅褲隨興躺在樹下，雖然他臉頰凹陷、身形消瘦，不過整體精神看起來仍相當不錯。

影片中，游本昌頂著光頭、穿紅衣紅褲逛故宮，雖然他臉頰凹陷、身形消瘦，不過精神看起來相當不錯，說話仍中氣十足，而鏡頭一轉，游本昌隨興地躺在樹下，手拿扇子搧風，影片曝光後吸引網留言：「爺爺怎麼變得這麼瘦了」、「游爺爺，多吃點，多長肉。精神氣色真不錯」、「濟公爺爺，今年瘦了不少，記得多吃營養品」。

游本昌雖然臉頰凹陷、身形消瘦，不過他整體精神看起來相當不錯。（圖／取材自游本昌抖音）

畢業於上海戲劇學院的游本昌跑龍套多年、演過無數配角，終於在52歲這年、以《濟公》打開知名度，演活助人為樂、劫富濟貧的濟公，之後在電影、電視劇等都有演出，隨著游本昌年紀漸長，他不時被傳健康亮紅燈，2016年游本昌還遭爆住進養老院。

游本昌在1985年以電視劇《濟公》成名。（圖／取材自新浪娛樂微博）

游本昌事後在微博曬出朗讀自己進養老院新聞的影片，之後笑說：「這根本不是我」，不忘強調自己還在演話劇，健康和身心狀況都無虞，老人家還蹦出「嚇死寶寶了」等金句，展現幽默和高EQ撇健康亮紅燈的傳聞。