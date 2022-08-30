前農委會資訊中心主任林貞在臉書發文澄清，表示張善政研究案並非抄襲。（摘自臉書）

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆料農委會5736萬元的研究報告涉抄襲，農委會資訊中心前主任林貞在臉書發文表示，該報告是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，翻譯、摘取國外文獻精華乃是必要，也有提供出處，不是抄襲。

林貞發文寫到，當年她時任農委會資訊中心主任，負責該項計劃，有必要出來澄清。當年張善政還在宏碁時，接受農委會委託進行3年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用，因此翻譯、摘取國外文獻精華乃是必要，引用之重點資料均有提供出處。她強調，是翻譯引用文獻，不是抄襲。

她提到，該計畫除了文獻篩選整理，也在全台各農業研究單位巡迴，辦理許多研討會，對各單位說明國外農業電子化現況，協助各單位規畫本土化研究方向，向行政院科發基金申請經費，支持各單位在國內進行後續相關農業電子化之研究與推動。

張善政帶領的宏碁團隊，協助農業電子化宣導與推動，讓農委會所屬單位獲得行政院科發基金的科技預算挹注大幅成長，遠超過資訊中心委託宏碁的計畫經費，對於農委會推動農業電子化工作，有非常顯著的助益。

林貞說，身為農委會資訊中心主管，對於委託計畫品質非常注意，不會虛擲國家任何一分寶貴資源。且計畫結案都經過評審委員們嚴格的把關，本人與委員們對計畫品質均相當滿意，同時農業電子化也有具體成效。若真有媒體所指責情事，農委會及評審委員們絕不會放水坐視。

林貞最後說，自己已經從農委會崗位退休多年，但仍對國家發展甚為關注。時值選舉期間，盼各方能摒棄抹黑造謠惡風，讓選舉回歸正向本質。