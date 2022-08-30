高雄市又新增一條全電動公車路線！高雄市長陳其邁宣布，9月1日起，新闢公車路線「紅62-仁武凹子底線」正式通車，路線全面以全新電動公車營運，並全面增加高雄市幹線公車及高潛力公車路線、班次，9月加碼使用一卡通MONEY「乘車碼」搭乘高雄市公車並有扣款紀錄，每次搭乘享有10% LINE POINTS 點數回饋，每月最高回饋60點，多家電支業者也同時推出各項加碼好康，吸引民眾搭乘。

陳其邁表示，高雄市擁有捷運、輕軌、公車、渡輪、Youbike2.0、共享電動機車，是目前全國最多元公共運具的城市，感謝行政院環保署及交通部的計畫補助項目，因應9月學校開學及疫情趨緩，高雄增加路線、班距加密20條公車的路線，還有新闢公車路線「紅62-仁武凹子底線」。

陳其邁說，用大數據的分析發現，仁武地區的市民到市區最多的地點就是凹子底、高鐵站、還有榮總，所以這條線將會大幅度的改善仁武地區跟左營地區的交通問題，仁武現在人口9.4萬，人口成長非常快速，要解決仁武快速增加的人口，也包括國7、國10的大社交流道，到未來的高屏第二快速道路的興建，相關的交通建設也都箭在弦上，讓仁武區成為一個宜居城市是市府努力的目標。

高雄市交通局長張淑娟說，全面加密本市幹線公車及高潛力公車路線班次，每日共增加接近50班次，將尖峰時段班距縮短至10~15分鐘，搭配使用QR乘車碼回饋優惠及MeNGo QR月票，方便、省錢及可享好康。

環保署副署長沈志修指出，中央與地方近年來努力推動多種節能減碳作為，高雄市在電動公車汰換進度及提升公共運輸服務品質等實為各縣市領頭羊，中央也將持續協助，期待高雄更可成為2050年淨零碳排示範城市。

高雄市交通局特別加碼，9月1日起至9月30日，使用「一卡通MONEY乘車碼」搭乘高雄市公車，並有扣款紀錄，每次搭乘享有10% LINE POINTS 點數回饋，每一乘車碼每月最高回饋60點。

另外一卡通MONEY、icash Pay及悠遊付等電支業者分別推出使用一卡通MONEY乘車碼樂享7-ELEVEN優惠券、使用icash Pay乘車碼最高可享430點OPEN POINT點數回饋及使用悠遊付每筆交易享20%回饋金，首次使用還贈送50元回饋金。(記者張雅雲/高雄報導)