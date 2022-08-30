隔晚美股連跌第二日，市場仍然憂慮美國聯準會會大幅升息對抗通膨，三大指數延續上個交易日跌勢，創一個月低位。港股29日挫逾百點後，今日期指結算日小幅開高後走跌。

恒指開高39點或0.2％報20,062點，之後掉頭向下，最多跌377點，報19,645點，跌破10天及20天線。國指開高16點報6,889點，最新跌138點報6,734點。科指跌2.8％報4,130點。

深圳本土首次發現BF.15變異株。大陸股市走弱，上證指數報3,229點，跌17點或0.36％；深圳創業板跌0.8％。

焦點個股方面，美團開高1.4％報港幣189.4元，最新跌3.4％報港幣180.4元。騰訊跌2.5％報港幣314.8元；阿里巴巴跌2.2％報港幣93.1元。

京東開高1.1％報港幣247.8元，現跌1.4％。快手挫5.6％報港幣67.4元。比亞迪中期多賺2倍，今早開高2.1％報港幣269.8元，最新跌1.4％。

友邦跌1.9％報港幣76.1元。藥明生物挫5％報港幣67.3元。國際油價急升4％，中海油逆市升0.4％報港幣10.9元。