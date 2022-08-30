台積電總裁魏哲家表示，以前忽視的供應鏈管理，現在成為重要的事情，但牽涉地緣政治，用全球化的合作模式達到最佳經濟效益之後要變成區域化，逆轉現象必然導致成本增加，加上通膨問題，最終反映在消費性產品的售價上。

台積電今日舉行2022年台灣技術論壇，魏哲家說，日本、美國、歐盟、中國都在建構在地半導體供應鏈，但所有成本都在增加，只能用合作降低風險與障礙。

台積電從2018～21年，已供應60％汽車產業晶片，先前曾傳出歐美車商向魏哲家要晶片，今日魏哲家證實此事，他說車用電子晶片含量每年成長15％，客戶持續叫缺，因5萬美元的車若缺了5毛錢的汽車音響晶片，就無法賣，而台積電自己採購一架上億的EUV機台，也會因為缺一顆10美元的晶片延遲出貨，足見供應鏈管理的重要性，現在客戶願意對供應鏈「PAY MORE ATTENTION PAY MORE PRICE.」