大陸財政部網站30日發佈《2022年上半年中國財政政策執行情況報告》，指出今年以來實施新的組合式稅費支持政策，著力穩定宏觀經濟大盤，下一步財政部門將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加大宏觀政策調節力道、謀劃增量政策工具，繼續做好「六穩」、「六保」，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

針對下半年政策具體展望，該《報告》指出，將持續落實落細積極的財政政策。繼續實施好各項組合式稅費支持政策，持續釋放政策紅利。從上半年數據來看，已新增退稅減稅降費5074億元（人民幣，下同）、辦理退稅1兆8455億元，有效提振市場主體信心。

第二關鍵則包含加強重大戰略任務財力保障。堅持問題導向，持續推動突破重點領域「卡脖子」關鍵核心技術，支援企業加強技術研發攻關，不斷提升科技創新能力，以及支援統籌推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理重點任務，牢牢守住保障國家糧食安全底線。

此外，也將要切實保障和改善民生，應對疫情、災情、高溫天氣等影響，及時幫扶失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快全面推進鄉村振興，確保不出現規模性返貧，並通過社保補貼、創業貸款、稅費減免等鼓勵企業吸納就業，落實引導畢業生到基層就業的優惠政策。

同時在財政紀律上，除必須加強財政收支管理。加大預算收入統籌力度，依法依規組織財政收入，大力盤活存量資金，並強化預算約束和績效管理外，還要進一步深化財稅體制改革，結合推進省以下財政體制改革，提高基層財政保障能力，兜牢兜實基層「三保」底線，且常態化進行專項債券資金使用管理核查。