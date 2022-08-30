國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘反擊徐定禎陣營民調是鬼月民調。（謝明俊攝）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎競選總部，29日晚間發布文宣聲稱徐定禎民調首度超越國民黨參選人，來到22.2％，勝過鍾東錦22％、宋國鼎10.5％和謝福弘9.4％，是終結72年國民黨執政的最佳機會。謝福弘競總30日上午緊急發布新聞稿反擊，指稱徐陣營所公布的民調是過時舊民調，是鬼月民調，目前包含網路溫度計與QuickSeek等公開輿情平台的當選得票預估，謝福弘都位居第2，且與第1相差極少，絕非徐陣營所稱吊車尾。

徐定禎競選總部在29日晚間發布最新的新聞稿指稱，根據最新發布的1份民調，徐定禎的支持度22.2％，勝過鍾東錦22％、宋國鼎10.5％和謝福弘9.4％。現在是終結72年國民黨執政的最佳機會，也是讓苗栗向前邁進的唯一可能，定禎要深深向每位支持者一鞠躬，謝謝大家支持與肯定！

徐總部表示，競選團隊夥伴們感受最明顯，最近幾場問政說明會到場鄉親滿滿，人數已經比前幾次大選還多到兩倍，要翻轉苗栗是艱困一戰，更需要團結再團結，相信苗栗值得更好的未來。

徐定禎表示，苗栗的鄉親們因總統蔡英文、行政院長蘇貞昌院接連來訪士氣大增，總召柯建銘及桃園市長鄭文燦接任桃竹苗總督導，從中央到地方都展現要翻轉苗栗的決心。

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘團隊發言人陳星宇對此項民調結果表示，有民調機構提出過時的民調，可稱是鬼月民調，不只是因為這份民調是在鬼月調查的，時效已經嚴重過時，而且內容實在是太過荒謬，完全忽視近期謝福弘聲勢大幅上揚，顯然是有陣營察覺已開始漸漸落後，才企圖拿舊資料來帶風向操作棄保。

謝福弘競總指出，在六月底剛被提名參選時，各項選情指數偏低可以理解，但現在經過國民黨內各方的共識凝聚與支持，知名度與支持度皆已急速上升大幅趕上，目前包含網路溫度計與QuickSeek等公開輿情平台的當選得票預估，謝福弘都位居第2，且與第1相差極少。謝福弘樂觀地評估未來88天選情一定能持續成長，必能代表國民黨守住藍天獲得勝選。