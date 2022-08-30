在《全明星運動會》表現亮眼的女星阿樂(本名林妤臻)，曾是電競實況直播的女神級人物，憑藉甜美外表與傲人身材獲得外界矚目，在娛樂圈越來越活躍，她最近在社群平台宣傳名錶，穿著火辣的洋裝大秀身材，低胸的剪裁讓上圍呼之欲出，網友全被震暈，笑說：「我怎麼都沒看到手錶！」

阿樂日前在IG上發出一則貼文，介紹手腕上的名錶，並PO出幾張照片，只見阿樂穿著一件超火辣的綠色細肩帶的緊身洋裝，超貼身設計讓凹凸有致的曲線原形畢露，完全沒有一絲贅肉，本來就有E級傲人雙峰的她，上圍似乎更加飽滿，令人不禁擔心細肩帶有斷掉的危險。這樣激辣的視覺效果讓網友紛紛暴動。

阿樂的照片中大方曬出好身材。(圖/阿樂 IG)

面對如此火辣的身材，有網友猜測：「我猜這是姨媽來時拍的業配，漲太大了啦！」阿樂秒回：「確實！！！你好厲害。」透露剛好是身體的特殊時期，才會讓豐滿美胸更雄偉。貼文一出後迅速累積3.1萬個讚，大家紛紛留言「太火辣了」、「請問手錶在哪裡？我沒看見？」、「完全失焦，看不到手錶了」、「我看到一棵椰子樹！」、「天！阿樂的辣度蓋過手錶了啦」