國民黨桃園市長參選人張善政遭爆農委會研究案涉抄襲，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，張善政要把事情說清楚、講明白，也希望張善政對誠信不要雙標。

有媒體報導，張善政涉嫌在農委會的報告直接抄襲周刊，甚至連農委會報告也抄襲，還沒引用出處。

賴香伶對此回應，張善政曾說過「政治人物的誠信」很重要，也希望張善政對誠信也不要雙標，最驚訝的是研究計畫方案加起來5000多萬，金額真的非常高。她說，如果是100萬、200萬預算，大家還覺得可能是資料蒐集，講策略與分析的小小研究案。而5000多萬預算是一個很大的數目，除非像土地、區域、都市等這麼大類型，張善政必須要正視它，而且要很嚴肅對待，跟大家把事情說清楚、講明白，不然大家都覺得之前批評前新竹市長林智堅的時候說的誠信，大家一樣會用同樣的高標準檢視。

賴香伶又說，資料蒐集好像也有簡體字直接轉繁體字，這樣的品質跟水準，農委會當時是怎麼樣通過的？評委也應該出來說清楚、講明白。賴香伶又說，不希望桃園的選舉過程「一再淪入這種抄襲的、挺抄襲的、甚至是每個人都有這樣的問題」，她說，市民到底要選一個什麼市長？桃園市民不應該被這種方式「失去光榮感跟對政治人物誠信的信任感。」