隨著直播平台興起，許多網紅靠著甜美外表、火辣身材加上特殊的直播主題而成功吸引話題。近日南韓直播平台「AfreecaTV」的2名超辣女主播，為了給觀眾不一樣的視覺體驗，竟穿著裸露的低胸小可愛，跑到印度街頭大跳艷舞，雖成功吸引超高點閱率，但也讓觀眾替他們捏把冷汗。

南韓知名女直播主朴西瓜（박수박），因擁有天使臉孔、魔鬼身材，又經常不吝嗇的穿著清涼服裝嶄露火辣身材，並拍攝各種題材的影片，而受到不少網友的喜愛。而近日與呂郁（여울）一同前往印度旅遊的她，也不忘開啟直播與粉絲分享旅遊的點點滴滴，另外她們還為了給觀眾耳目一新的感覺，決定推出決心企劃「去搭印度的地獄列車」，在印度街頭做出驚人之舉。

在公開的影片中，只見兩人穿著超低胸的U領BRATOP，下半身及穿著輕鬆的休閒短褲，大方露出豐滿雙峰與凹凸有致的曲線，在印度街頭大跳豔舞。而她們的舞步除了有性感M字腿外，還對著鏡頭撫胸，展現豐滿的上圍及火辣的S級曲線，令收看直播的觀眾看了血脈噴張，紛紛送上抖內大賺一筆。隨後兩人又變換舞姿，不斷的上下跳動，兇猛的上圍也因此跟著上下晃動，同樣令網友看了大噴鼻血，也吸引當地居民的圍觀，開始拿出手機拍照，並近距離的要求合影，兩人看到後也幾乎來者不拒，開心的與當地男性居民互動。

不過，看到此舉的部分網友，對於兩人的行為感到相當驚訝，因為網友認為印度當地性侵案頻傳，穿著裸露走在街頭相當危險，附近民眾還多是男性，一個不小心恐發生危險。對此，她們也出面回應表示，先前就有問過當地地陪，這樣的裝扮走在印度街頭會不會有問題，而地陪表示只要不要進入貧民窟就好，若有其他問題地陪也會協助解決，但這樣的說法仍讓網友相當擔心。