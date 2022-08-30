大陸民用無人機日前出現在金門烈嶼地區，甚至低飛接近我方駐軍兵棋圖台與戰情掛圖的崗哨。對此，民進黨立法院黨團新任書記長郭國文今（30日）表示，無人機是一種認知作戰行為，我方在金門沒有領空權，未來無人機干擾器配置尊重國防部，目前前線尚未配置。

民進黨立法院黨團今開記者會，媒體詢問關於大陸民用無人機頻頻出現在金門烈嶼地區。郭國文表示，無人機是一種認知作戰行為，我方在金門沒有領空權，再者，透過衛星就可以看到金門、小金門的現況，為何要利用無人機造成困擾，就是一種認知作戰。

他表示，未來無人機干擾器配置尊重國防部，目前前線尚未配置，相關配置是技術及程序的問題，並不難解決。

民進黨立委林靜儀表示，「這是很明確故意的騷擾動作！」大陸若要竊取資訊根本無需透過無人機，如同共軍軍機在海峽中線盤旋，要造成國內民心浮動，況且一旦我方反擊，共軍就可以塑造出是台灣主動對大陸做出攻擊動作，這並非是竊取資訊，而是騷擾動作，有要求國防部要予以因應。