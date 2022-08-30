針對台蘋交易案爭議，科技創業家潘杰賢（見圖）30日舉行記者會說明。（趙雙傑攝）

台灣《蘋果新聞網》交易案一波多折，買家17 live共同創辦人潘杰賢今出面宣布已新聘逾200位原台蘋員工成立《壹蘋新聞網》，未來將遵守不用台蘋品牌、不用網址、不接觸個資、不使用資產、不介入中立、絕對遵守法律的「五不一絕對」原則。他說，交易由他完全獨資，預計一年燒3至4億台幣，目前沒計畫出紙本，內容除了新聞，只要能讓流量變現的東西都會進行。

台蘋交易案出現轉折，潘杰賢今天出面召開記者會表示，由於研判目前交易方擁有的文件無法使交易繼續進行，為避免蘋果新聞網的員工在8月31日全體失業，將成立一家時時創新、中立理性客觀、堅持爆料且全新的《壹蘋新聞網》，「壹蘋新聞網與台蘋新聞網完全無關，也不會有共同平台的理念，就是兩個完全無關的平台。」

對於原台蘋交易案的過程，潘杰賢指出，當初是由先前有意買壹傳媒的香港商人黃浩主動聯繫、提出交易邀約，經評估後，由於他對台蘋流量變現很有信心，因此同意由龍丞資本收購黃浩所宣稱擁有的台蘋資產。

潘杰賢表示，至始至終，唯一的交易對象是黃浩，從未與港頻、台蘋有任何的交易關係；交易也全權交由法律團隊跟財務團隊處理，經進行淨值調查及現況評估後，目前收到交易對象提供的文件，確認交易並無法進行，這是令人可惜的事。

但潘杰賢說，比起交易無法完成，明天將有2、300位台蘋員工被大裁員，造成2、300個家庭生計受到影響，「這對我的可惜度比交易來得更大」。

對於過去收購台蘋的理由，潘杰賢表示，台蘋是擁有非常大流量的平台，在台灣排名前幾名，但在過去幾年卻是持續虧損，這麼大的平台卻持續虧損是不合理的情形，而他的專長就是「流量變現」，因而對這個標的產生興趣，「我有能力把流量變現，把資產轉為營利狀態，從商業角度的原因就是這樣。」

因此，潘杰賢說，基於這些理由，他在2周前才決定透過龍丞新聘被裁員的台蘋員工，並創辦新的「壹蘋新聞網」，預計在9月1日開站，目前APP已通過Google及Apple的審核，「兩天內要把平台做好真的很不容易，接下來會在各大聯播網推播廣告『壹蘋新聞網』的露出。」

即便強調「壹蘋新聞網」與台蘋完全無關，但潘杰賢強調，壹蘋新聞網仍會是原汁原味；且兩周前向台蘋員工發出的合約，目前已回收96％同意加入新公司，目前共招聘大部分、200多位的員工，因此「壹蘋新聞網」會繼續秉持中立、理性的精神。

對於資金來源及員工權益，潘杰賢表示，成立「壹蘋新聞網」是由他完全獨資，目前財務團隊評估1年內需要出3到4億台幣。他說，召聘過程是交給專業團隊面試進行，據他了解，大部分台蘋員工都來了；至於待遇薪資，「必然是有調整，這是為了公司的穩定性。」

潘杰賢強調，全新創立的《壹蘋新聞網》，將遵守「五不一絕對」原則，完全不用台蘋品牌、完全不用台蘋網址、完全不接觸台蘋個資數據、完全不使用台蘋資產、完全不介入壹蘋新聞中立性、絕對遵守台灣法律規範。

外界關注的是，《壹蘋新聞網》成立後，原蘋果新聞網的網頁是否將消失？台蘋交易案是否也會繼續進行？潘杰賢表示，他沒辦法代表台蘋做任何表達，因為他的交易對象是黃浩，「但如果未來有新的資訊，會重新評估交易的可能性。」

對於未來的經營模式，潘杰賢表示，未來除了新聞是否還會做其他的項目，「只要能讓流量變現的東西都會進行，產業、直播、podcast都可以。」

潘杰賢進一步說，你不能夠把報紙加一個APP、網站，就說這叫做新科技；也不能把報紙的賣廣告，變成要在網路賣廣告，就包裝成新媒體科技。這是辛苦的一條路，但要考慮到不同的變現模式，必須往各商業模式發展，否則這條路是絕路。至於是否恢復紙本印刷，他說，暫時沒有這樣的計畫。

此外，目前台蘋果高層的異動狀況，潘杰賢委託發言的龍丞資本公關顧問林偉立表示，台灣《蘋果新聞網》執行長吳玉愛會到壹蘋新聞網，台灣蘋果日報代表人葉一堅則沒有；至於總編輯人選，目前尚未挑定。至於黃浩是否會加入經營團隊？潘杰賢本人回應，黃浩跟壹蘋完全無關。