年底台北市長選戰引發關注，棄保議題甚囂塵上。國民黨台北市前議員羅智強指出，現在藍、綠、白勢均力敵，大概是3比3比3，關鍵就在藍、白陣營誰能先搶到「能動性」，藉以創造出輿論、議題的火花，帶給選民「能贏的想像」，這樣棄保就會發生，民進黨台北市長參選人陳時中就難贏了。

羅智強今（30）日接受香港媒體《中評社》訪問時表示，台北市選情目前大概是3比3比3的「三家分」僵持狀態，民進黨要在台北市開出3成基本盤不是問題，他們現在是想複製1994年台北市長選舉，以少數得票未過半的方式當選，陳時中也在打平衡戰，並期待棄保不會發生。

羅智強認為，綠營支持者通常比較「鐵」，要棄保的可能性不高，故棄保只會發生在藍、白陣營，這也代表非綠陣營的選民自主性較強，除了依附在顏色旗幟，還會看局勢進行務實性投票，這也是為何民進黨希望藍、白各自平盤，好讓陳時中能靠著3成鐵票當選。

針對藍、白陣營選情，羅智強分析，蔣萬安跟黃珊珊的個人特質都是不容易犯錯，蔣要爭取支持者的認同，必須做到二件事：一是市政論述，二是棄保能動性，後者首重「聲勢面」，關鍵就是要創造出「能贏的聲勢」；換言之「火花要多才能創造能動性」，蔣目前的路線在策略面上要有大斬獲難度較大，這也是目前選情膠著的主因，建議蔣可多著墨中央政府層級的議題。