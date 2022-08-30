今年夏季炎熱異常，大家還記得上個颱風來是什麼時候嗎？根據氣象局資料顯示，2010年8月30日的南修颱風為有記錄以來最晚發布颱風警報的颱風，中央氣象局表示，今年至今仍未有颱風侵台，64年來最晚發布颱風警報紀錄「確認打破」。

據氣象局紀錄顯示，最晚發布颱風警報的日期為2010年8月30日南修颱風，其次為1993年8月17日塔莎颱風、1997年8月16日溫妮颱風等。

氣象預報中心主任呂國臣表示，今年西北太平洋的夏天共有9個颱風生成，少於氣候平均值11個的2個，而反聖嬰現象持續，加上太平洋高壓明顯偏強、夏季季風低壓槽偏弱等，都不利颱風的生成，迄今仍未發佈颱風警報，打破201年8月30日的南修颱風紀錄。

呂國臣說，今年秋冬季颱風發生頻率預計會接近正常，影響台灣的機率也接近正常，9月後侵台的颱風預計落在1-2個。

氣象局預報員劉宇其表示，今明兩天仍屬晴朗偏夏季的天氣型態，11號中度颱風「軒嵐諾」目前位於台灣東北東方約1600公里海面上，目前穩定往西南西方向前進，8月31日到9月2日時，颱風附近的導引氣流減弱，移速會減慢甚至打轉。

劉宇其指出，南南西方有低氣壓發展中，相距僅800公里，路徑可能和「軒嵐諾」有牽制的現象，這也是本次颱風預報最大的變數，1-3日相對距離台灣最近，外圍環流會帶來影響，9月4日之後將逐漸北上往東北亞前進，遠離台灣。

至於「軒嵐諾」是否有機會增為強颱？劉宇其說，目前軒蘭諾強度上已是中度颱風，預計一天內有增強為強颱的機會。