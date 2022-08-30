林姓與孫姓等7名退休台灣中油公司員工主張中油少算「夜點費」（加班費用）給他們，要求中油須補付退休金差額。橋頭地院法官審理後，判員工勝訴，中油得依員工的加班情形補付20至24萬元新台幣不等的差額。

林姓等員工認為，他們在任職期間都有參與全天候24小時輪班制度，分為日班、小夜班與大夜班等，上大夜班者可得400元、小夜班可得250元，屬於工資的一部分。但7名員工在與中油結清勞退舊制年資退休金時，卻發現中油沒有將這筆款項列入「應補發退休金」，因此提告，要求中油補發。

中油則指出，夜點費是否屬於工資的一部分，得依個案認定，是否符合「因工作而獲得的報酬」及「經常性的給予」二要件，就算有經常性地給予如勉勵或恩惠性質，難以認定為工資。且此屬於公司為體恤員工而發放的津貼，曾於1980年訂定「台灣油礦探勘總處夜班工作人員夜點費支給標準表」，後來才演變成夜點費。

中油還以經濟部國營事業委員會曾經發函解釋為例，夜點費屬於點心費，是福利性措施，與夜勤津貼不同。這7名員工理應知道公司規定與其工資計算方式，在任職期間沒有對此提出異議，但在退休後才提出核算出錯，有違誠信原則。

法官認為，中油採輪班制度，上大、小夜班的員工每月雖因值班天數多寡而導致夜點費有所差異，多數月份的差額領取約數千元，顯見其加班屬於常態性。中油雖主張此不因員工的工作內容、年資、職級不同而有差別，但夜點費屬於員工加班應得的款項，兩造對此並無爭議。

法官審理後指出，夜點費是勞工因工作所獲得的報酬，在制度上也具有經常性，符合勞務對價性及經常性給與的要件，依勞基法第2條第3款規定，屬於工資性質。法官判員工勝訴，中油應給付給這7名員工20至24萬元的夜點費差額，可上訴。