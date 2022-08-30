民進黨徵召，第6度參選台東縣長的劉櫂豪，今天在上百位支持者簇擁下完成登記，劉櫂豪說，檢視饒慶鈴這4年來的政績，社會住宅掛零，有游泳池變沒游泳池，饒掛在嘴邊的「東漂」，人口卻負成長，他自信可以帶領大家「造好」新台東。
6度爭取台東縣長寶座的劉櫂豪今天在管碧玲，伍麗華，邱泰源3位立委，及全縣各級參選人、支持群眾陪同下，以步行方式走到台東縣選委會完成參選登記。
劉櫂豪說，這條路雖然漫長，但是從來不是1個人，而是有1群同樣關心這塊土地的人，1步1步往前走，過程中也許遇見日正當中，有時狂風暴雨，但是無論如何，都是手牽手一起往前走，只有1個單純的想法，就是台東值得過更好的生活。
劉櫂豪表示，這場選舉要來檢驗選民給縣長4年的成績，饒慶鈴這4年夠了，社會住宅掛零，有游泳池做到沒游泳池，掛在嘴邊的東漂，台東的人口卻是逐年下降，遷出人口遠多於遷入人口。
他說，10年立委讓自己開拓視野，可以結合中央及地方資源，打造台東願景。他不會期待自己是超人縣長，而是會帶領縣府同仁不分職務高低，都把縣政推展當成榮耀。
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