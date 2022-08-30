中央銀行30日舉行中小企業專案貸款績優金融機構頒獎典禮，績優獎項包括「績效卓著」、「普惠金融」及「貢獻卓越」三項，由總裁楊金龍頒發獎座，表揚獲獎單位，並邀請經濟部、金管會、農委會等代表與會。

央行表示，「績效卓著」獎表彰專案貸款實施期間，累計核准金額最高的前十家銀行，獲獎包括合庫銀、台企銀行、一銀、台銀、華銀、彰銀、上海商銀、兆豐銀行、土銀、台北富邦銀行等。

「普惠金融」獎表彰專案貸款實施期間，各類金融機構承作C方案核准戶數最多的前二至三家，獲獎包括銀行組的合庫銀、台企銀、一銀，及信用合作社組的花蓮第二信合社、台中市第二信合作，及農漁會組的新北市汐止農會、新北市蘆洲農會。

「貢獻卓越」獎獲獎單位為財團法人中小企業信用保證基金，表彰其配合提供信用保證，並簡化相關作業流程，對中小企業加速取得資金具有貢獻。

楊金龍致詞時強調，該專案貸款能運作順暢且達預期效果，有賴各金融機構及中小企業信保基金積極本著同舟共濟的精神，充分發揮金融中介功能，及時有效提供資金給受疫情影響的中小企業，總計協助超過30萬家中小企業，取得營運資金逾5,000億元。

楊金龍並且感謝相關主管機關的鼎力支持，以及各獲獎單位及同仁辦理專案貸款投注的心力與努力。特別是疫情期間，金融機構第一線人員備極辛勞的付出，並期盼各金融機構秉持社會責任，持續協助中小企業順利取得正常營運所需資金。