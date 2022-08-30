三星本月初推出的Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4摺疊旗艦手機，今日（30日）就開放於三星智慧館或三星商城預購的民眾優先領貨，不僅獲得最高4500元的指定配件購物金，以及全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期等優惠，三星微風南山旗艦體驗館再加碼送出限量最高4000元的郵政禮券，吸引了不少預購民眾早來排隊，搶到頭香的民眾徐小姐，更是今夜凌晨2點從基隆開車來現場排隊，可是熱情滿滿的迎接新機。

三星今日（30日）就開放於三星智慧館或三星商城預購全新的Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4摺疊旗艦手機民眾優先領貨，三星微風南山旗艦體驗館再加碼送出限量最高4000元的郵政禮券，吸引民眾一大早就來現場排隊。（石欣蒨攝）

今日（30日）搶到頭香的民眾徐小姐此次就從Galaxy S10+，入坑全新的Galaxy Z Flip4 256GB精靈紫色。（石欣蒨攝）

今天早上三星微風南山旗艦體驗館開店時，現場已有超過百位民眾集結排隊取機，約有58%消費者預購Z Fold4、42%消費者預購Z Flip4，而頭香首位取機的徐小姐，此次就從Galaxy S10+，入坑全新的Galaxy Z Flip4 256GB精靈紫色，其表示觀察摺疊機已久，這次非常喜歡新色精靈紫，加上自己在網路上觀看多部開箱影片，也深受其夜拍功能及電池續航升級所吸引，因此決定購買Galaxy Z Flip4。

今日（30日）搶到頭香的民眾徐小姐深受Galaxy Z Flip4夜拍功能及電池續航升級所吸引，因此決定入手換機。（石欣蒨攝）

台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理陳啓蒙表示，今年的摺疊手機因著相機、續航力等功能上的升級，滿足了消費者的期待，加上推出了一系列的優惠，在預購時已達到超過20%以上的成長，期待累積到年底可達50%的成長，而以目前來說，Galaxy Z Fold4因有過去備貨量較保守的經驗，因此今年就事先備貨，在預購時就占上一半的銷售，希望9月備貨量達40%左右，於年底摺疊機整體挑戰1.5倍成長，「同時也期待價格親民的Galaxy Z Flip4能在台灣通訊市場活絡的9月，打進台灣旗艦機銷售的Top 10，金額較高的Galaxy Z Fold4則以銷售額打進Top 5位置。」