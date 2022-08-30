《米其林指南2022》今（30日）揭露眾所矚目的星級餐廳榜單，除了原有的台北、台中，這次更將台中、台南納入評鑑城市，典禮首先揭露特別的個人獎項，今年首次頒發的「侍酒師獎」由巴黎廳1930x高山英紀的林允順奪得；「服務大獎」頒發給鹽之華法式餐廳的余佩凌；「年輕主廚大獎」則是T+T的古俊基及蔡元善拿下。
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