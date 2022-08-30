大陸女星徐冬冬因E級上圍和前凸後翹的身材被封為「大陸第一美胸」，過去演過電影《大嫂》，因此也被粉絲暱稱為「大嫂」，被譽為粉絲心中夢幻女性身材的她，最近在微博自曝身材缺點，原來是有自媒體稱她腿粗，她也大方秀出穿運動Bra、緊身褲的照片回擊，高EQ說：「你可以有你的標準，我也可以有我的標準…但在我的舞台真的我才是主角！懂嗎？」

徐冬冬過去曾和尹子維公開交往，但8個月後分手，兩年前傳出男方送上千萬豪宅，徐冬冬曾發言澄清沒有收，尹子維則對舊愛暖心喊話：「只想你美好，一直支持你...」，而徐冬冬自己其實賺錢能力不俗，近年因疫情升溫、網路電影需求量大增，最近5年大陸就有多部票房破千萬的網路電影，前10名中其中8部就是由徐冬冬主演，讓她有了「網大吸金王」美稱。

徐冬冬遭自媒體批評腿粗。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

過去多次槓上酸民的徐冬冬，先前曬出截圖自曝被網友批評：「這位姐真的不紅又賤兮兮的，無語子！！！！」，徐冬冬強硬回應：「我不賤我只是不紅，謝謝」，最近又有自媒體稱：「徐冬冬這腿哪像女明星，穿騎行褲（單車褲）顯得又粗又短，身材從大嫂變大嬸」，引來徐冬冬再次親回：「其實粗腿也好，粗腰也好，大胸也好……每個人對自己都有一個『只讓自己舒服就好』的身材要求……當然，你可以有你的標準，我也可以有我的標準。」

徐冬冬曬出穿運動Bra、緊身褲照片。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬更補充說，雖然自己腿粗，但還是懂得保養、生活精緻，「大粗腿也經常敷腿膜的，大粗腿也可以很自信很美麗」，她不覺得自己是明星，只是懂得讓自己快樂的大美女，每個人的美都是獨一無二的，不用他人閒言閒語批評，粉絲也力挺說：「怎麼了！！！最喜歡姐姐的身材了」、「不是為了你喜歡而活成了你喜歡的樣子，而是做真實的自己仍然有一群喜歡你的人在，那就夠了」、「說的太好了！！！公眾人物一定要有個這樣的好心態，保持住，加油！！！」。