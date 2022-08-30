地方選舉即將在年底登場，為防止假民調擾亂選情，多名傳播學者將於31日舉辦「民調透明百科計畫」記者會，藉由2022年縣市長選舉民調，以業者所提供民調資訊，進行星級評等，再由民意領域專家學者，針對民調報告給予意見。

「民調透明百科計畫」研究團隊由世新大學新聞系教授彭懷恩、世新大學口傳系教授游梓翔、政治大學傳播學院教授鄭自隆3位學者領銜，成員包括銘傳大學廣電系副教授杜聖聰、文化大學新聞系教授莊伯仲、文化大學廣告系教授鈕則勳、世新大學口傳系教授溫偉群、台北大學公行系教授劉嘉薇、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚、世新大學傳管系教授蘇建州教授等人。

研究團隊表示，為符合專業標準，本計畫參照美國「國家民意調查委員會」指標與《公職人員選舉罷免法》第53條。以「民調透明度評鑑」為主軸，共分為 4個等級、20項檢驗題組，依照分數總和為依據，給予0-5顆星之評等；其中，民調報告應揭露基本法定標準，包含調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、樣本數及誤差值、經費來源。以上資訊皆符合，才會進行第二階段的評比。全部題組皆揭露可達滿分35分；若總分達25分以上則為5顆星。

研究單位提到，7月份已於內部進行試辦，8月份對外公開試辦。經過將近兩個月的演練之後，9月正式上場。有多家民調機構都因本計畫檢驗，而補充完整資料，積極提高了透明度，並助於民調產業的健康發展。

學者呼籲記者在報導民調新聞時，應過濾假民調，注意民調資訊是否完整，也請各民調機構在做民調時，最好要有錄影存證，並且公布部分數據檔案，以求民調透明。同時呼籲縣市首長參選人陣營，選前支持資訊公開，選民對選後行政作業透明化、不黑箱也會比較有信心。