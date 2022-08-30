國民黨高雄市長參選人柯志恩宣布將於9月1日登記參選市長，高雄市長陳其邁今日出席活動表示，明日早上有市政行程，會請1位大家都認識、亦師亦友的朋友，麻煩他幫忙登記。並強調，還是市政優先，推動市政是最重要的目標，不希望選舉的事務耽誤太多大家的時間。

陳其邁今早出席「仁武凹子底線通車暨幹線公車加密」活動，會前受訪時表示，「紅62-仁武凹子底線」是仁武地區居民需求非常強勁的一條路線，利用大數據分析發現，仁武居民到市區最多的地點就是凹子底、高鐵站、榮總等，這條線將會大幅度的改善仁武地區跟左營地區的交通問題。

陳其邁說，仁武現在人口9.4萬人，人口成長得非常快速，同時包括在仁武92期重劃區的運動公園，也增加1500萬的特色遊戲共融公園，來讓仁武地區生活品質能夠改善。

陳其邁指出，另外要解決仁武快速增加的人口，也包括國7、國10的大社交流道，到未來的高屏第二快速道路的興建，仁武地區因應快速增加的人口，相關的交通建設也都箭在弦上，如期推動，怎樣能夠讓仁武區成為一個宜居城市是努力的目標。

面對媒體詢問關於柯志恩9月1日要登記參選高雄市長，陳其邁表示，明日早上與身心障礙朋友有約，會請1位大家都認識、亦師亦友的朋友，麻煩他幫忙登記。

陳其邁強調，還是以市政為優先，推動市政是最重要的目標，不希望選舉的事務耽誤太多大家的時間。