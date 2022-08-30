台灣水域開放聯盟召集人方凱弘今年初到台北市大湖公園湖泊區划船，主張公民不服從要求「水域解嚴」，台北市政府工務局公園路燈工程管理處裁罰1200元，他不服提告請求撤銷，台北地方法院行政訴訟庭認定發表言論可到公園內其他處所為之，他違反北市公園管理自治條例，維持1200元的罰鍰處分，可上訴。

方凱弘今年元旦日在無動力浮具上懸掛「海洋國家」標語，持「水域解嚴」旗幟下水划船，在台北市大湖公園湖泊區划船，他沿途高喊口號，表達對台北市工務局公園路燈工程管理處遲無開放大湖公園划船之抗議。

管理處認為，方男「未經許可違規湖泊划船」之違規行為，已違反北市公園管理自治條例規定，裁處罰鍰1200元，方提起訴願，經北市政府訴願決定駁回後，提起行政訴訟。

方主張，他基於關切公共利益或公眾事務之目的，以公開及非暴力行為下水划船，高喊口號清楚表達訴求，過程和平且手段符合適當原則、必要性原則、狹義比例性原則，行為與抗議對象間具有可得認識之關聯性，是「公民不服從」行為，不應受處罰。

台北地院認為，方的行為縱認屬於言論自由的特殊表達形式，但可在公園內其他處所為之，非無其他足以表達意見之替代途徑，顯見其以下水划船方式表達意見並非最後手段，無以「公民不服從」為由類推適用緊急避難或避難過當規定阻卻違法之可能，駁回訴訟，仍裁罰1200元。