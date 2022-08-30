大陸新華社30日報導，大陸國務院第9次大督查正在大陸全國展開，其中第2督查組在內蒙古自治區通遼市督查發現，近年來，通遼市爭取大陸中央及自治區各類專案資金，為開展土地整治、高標準農田、節水灌溉農業等重大專案建設，配套建設了大量農田機電井。卻有一些機電井淪為「擺設」，建完卻不能使用，投入大量資金建設的農田機電井，使用效果不佳，甚至打了水漂。

據發現，有的機電井房門殘破不堪，有的只剩一個深坑，有的電表壓根沒連接電線，科爾沁左翼中旗、科爾沁左翼後旗、科爾沁區等多地不同程度存在農田機電井損毀、廢棄的現象。

科左中旗寶龍山鎮西查幹吉嘎查廣袤的玉米地裡，矗立著一幢幢橙頂粉牆的機電井房，如同童話裡的小城堡。然而走進裡面，景象卻令人大跌眼鏡。

督查組發現，這裡一些機電井房門口長滿雜草，有的房門早已殘破不堪，井房內部有的只剩一個深坑，灌溉用的管道、電表不翼而飛。有的機電井電表讀數顯示為零，有的電表壓根沒連接電線。

據當地村民稱，這批機電井大約在2012年前後建成。「從一開始就不能正常使用。」村民郝大媽反映，「地裡的機電井沒法用。前些年乾旱的時候，只能拉著柴油發電機和大泵，從多年前大隊打的土井裡抽水澆地，費時費錢。」

機電井不能正常使用的情況，在其他旗縣不同程度存在。

督查組從電力部門後台抽取了2363台農村機電井變壓器用電量數據，發現在最近3年中，這些機電井中用電量為0的多達五成，這意味著有一半建成就閒置。

2014年，科左後旗雙勝鎮新街基村在國家高標準農田建設專案資金支持下打了29眼機電井。村民反映，這些井多年沒有通電使用。而專案驗收材料則顯示，這些機電井當年曾進行過8小時的通電試水。

當地供電部門證實，驗收期間並未收到臨時通電申請。當年在驗收報告上簽字的村幹部表示，施工單位只是「拿出一張井房裡的設備單據，讓我對一下簽個字」。

有的工程數據前後矛盾。通遼市科左後旗國土資源局的一個專案驗收記錄顯示，2013年10月13日至11月4日，施工方和監理方陸續對該專案62眼機電井進行了抽水試驗，均達到設計出水量要求。但該專案施工日誌卻顯示，2013年11月5日至11月15日項目才陸續安裝了62眼機電井的水泵。抽水試驗、施工時間前後矛盾。

督查組了解到，近年來科左後旗新建的農田水利設施，是由發改局、財政局、國土局、水務局、農牧局、民委等多個部門申請項目資金實施的。這些部門在爭取專案資金時態度積極，一旦竣工驗收完畢，就按「誰受益、誰維護」原則移交村集體，很少繼續對這些農田水利設施履行監督、管理責任，重建設輕管理傾向十分明顯。

該旗查日蘇鎮負責人反映，自鄉鎮農田水利設施完工後，主管單位就再也沒有對各村機電井的維護提供過資金、技術、管理等實質性支持。其他地方也有農民反映，機電井需要維修時，村上讓找鎮裡，鎮裡又讓找村裡，多次撥打12345熱線反映也沒人理。

通遼市政府負責人坦承，雖然市裡、旗裡都對農田水利設施的管護制定了相關的制度，但實際上執行的效果卻不盡如人意。

督查組還發現，在農田水利設施建設各類專案資金落實的過程中，中央資金有效發揮了引導作用，但地方特別是市縣的配套資金很多時候都未撥付到位，影響建設品質和後期管護。

督查組建議，通遼市全面組織排查整改，及時組織搶修維護，逐項銷號，舉一反三。理順監管維護機制，壓實有關主管部門和上級政府對農田水利設施的監督和管理責任，避免事權和支出責任完全下壓到基層鄉鎮和村集體。統籌整合相關專項資金，重點保障存量農田水利項目的日常維護。

此外，要發揮村民監督作用，在農田水利設施規畫設計、竣工驗收、移交管護等各個環節邀請村民參與，使農田水利設施建設項目從「政府要建」變成「村民要建」「村民要管」。

針對督查組督查回饋的問題，通遼市組建專班進駐科左後旗，並且對全市高標準農田建設情況進行排查整改，明確8月31日前全面完成排查任務。截至8月25日，科左後旗已派出103組258名幹部會同全旗19個蘇木鎮（場）黨委、政府開展實地排查，已累計排查機電井1751眼，其中查出問題井401眼。