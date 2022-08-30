高雄中山一路位於六合夜市對面的5層樓大樓，自2020年中被承租下來後一直閒置，常常在大樓牆上更換不同標語的紅布條，最近有網友發現該大樓的布條又換新了，寫著「我的設計師拿近1800萬，不會設計旅館，但會設計人」，立刻吸引2萬名網友朝聖。

一名網友昨天（29日）在臉書「路上觀察學院」指出，高雄六合夜市對面的大樓又悄悄換上新的紅布條，用斗大的字寫下，「我的設計師拿近1800萬，不會設計旅館，但會設計人」，讓原PO直呼「真正的設計師」。

該高雄大樓上一個紅布條是「啊我就沒錢，管我要裝潢多久」。(翻攝自路上觀察學院)

照片一貼出後，馬上吸引2.2萬人按讚，超過900次分享，紛紛留言：「他終於更新了！」、「沒錢裝修設計只好換布條」、「這個地主真的好幽默，換了無數設計詞了」、「超誇張，沒有進度一次就給設計師1800萬，也真的是善人」、「雖然很慘但還是忍不住笑了」、「看完有沒有感覺，自己才被設計」、「看來昨天發生了一件很悲傷的事」，還有人表示「記得大學時，教授都會一臉自以為是的問學生『什麼是好設計？』我苦思十年，今天終於找到答案了。」

該高雄大樓掛過的紅布條不勝枚舉。(翻攝自路上觀察學院)

2年來該大樓換了許多布條，像是「裝潢中，但不告訴你們要做什麼」、「高雄唯一免費外送服務，但一樣不告訴你們要做什麼」、「啊我就沒錢，管我要裝潢多久」等，疫情期間也跟上時事，改掛「看什麼看？給我戴口罩勤洗手」，每次都引起網友討論，儼然成為高雄新地標。

其實該店面2020年店主以每月25萬元租下，至今店都沒開就噴了600萬租金，有房仲業者指出，店主原本要經營寵物旅館，走免費到府接送寵物的高端路線，卻因疫情延宕至今。