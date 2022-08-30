智伸科上半年EPS攀升至5.93元，前七月合併營收54.26億元，雙雙改寫同期新高。智伸科表示，今年下半年雖有通膨、升息，促使經濟成長動能趨緩等不利因素，下半年向來是傳統汽車產業旺季，預期汽車產業客戶拉貨力道強勁，醫療、電子兩事業體客戶需求增溫，整體營運規模持續放大，下半年營運審慎樂觀看待。

智伸科第二季大陸汽車零組件出貨受上海封城影響，電子及醫療零件出貨穩定增長，第二季合併營收22.9億元，營業利益4.22億元，稅後純益3.59億元、EPS達3.11元，締造歷史單季獲利新高。上半年合併營收46.28億元，營業利益7.82億元，認列匯兌收益等業外收益1.31億元挹注、稅後純益6.84億元、EPS達5.93元，改寫同期新高。

智伸科因電子、醫療兩事業出貨暢旺，汽車事業營收也回溫，7月合併營收7.97億元，年增14.69％，前七月合併營收54.26億元，年成長4.31％，雙雙創同期新高。

智伸科指出，下半年向來是汽車產業傳統旺季，大陸又祭出新能源車下鄉政策及購置稅減半徵收優惠措施，市場預期，可推升智伸科下半年汽車安全及傳動關鍵零組件出貨，但7、8月汽車廠暑休，工作天數減少，智伸科汽車零件出貨仍受影響，但與第二季出貨相比，已有好轉跡象。